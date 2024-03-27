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ثقافة

الأغواط: ليالي المديح والإنشاد وقعدات للحكواتي

27 مارس 2024 ()
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تحتضن دار الثقافة التخي عبد الله بن كريو بالأغواط، كل ليلة من ليالي شهر رمضان، سهرات مدائح دينية ووصلات إنشادية وابتهالات، من تقديم عدة فرق محلية على غرار الجمعية الثقافية للمديح والنشاطات الثقافية، والفرقة العزوزية للحضرة، وكذلك فرقة حنين المدينة للحضرة، والفرقة الطيبية وغيرها.. وكذا تنظيم سهرات الحكواتي التي تعد من عادات سكان الأغواط في شهر رمضان للتعريف بالتراث الذي يحكيه الأجداد للأحفاد، وتنظيم محاضرات وعرض أفلام دينية وأشرطة فيديو حول السيرة النبوية، وتقديم قراءات شعرية في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى مسابقات ثقافية للعائلات والشباب، ونشاطات ثقافية وفنية للأطفال بمناسبة العطلة الربيعية التي تزامنت والشهر الفضيل، مع برمجة ورشات فنية ومسابقات ثقافية لتلاميذ المدارس القرآنية.

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