البويرة: تصنيف برج حمزة و اسوار سور الغزلان ضمن التراث الوطني

أكدت صورية مولوجي وزيرة الثقافة والفنون اليوم بالبويرة أن برج حمزة الواقع بمقر الولاية وأسوار بلدية سور الغزلان بـ 45 كلم جنوب مقر الولاية قد صنفت ضمن التراث الوطني المادي.

وكشفت صورية مولوجي خلال زيارة لها للولاية، أنه وفي برنامج 2024 قد مكن دار الثقافة علي زعموم من مبلغ مالي قدر بـ 120 مليون دج من أجل الترميم، كما أشارت إلى صدور القانون الفنون الأساسي المتضمن استفادة الولاية من 6 مكتبات للمطالعة العمومية موزعة على مختلف البلديات.

هذا وأبرمت ذات الوزيرة اتفاقية بين مديرية الثقافة والمركز الوطني لتطوير السينما، وذالك لاستغلالها قاعة العرض الواقعة ببلدية مشدالة لعرض الافلام السنيمائية.

الوزيرة أشرفت على تدشين مجموعة من الانشاءات الفنية و معاينة أخرى قيد الانجاز على غرار مسرح هواء الطلق الذي اطلق عليه اسم الشهيد " مشدوا الصالح" ، كما دشنت صورية مولوجي مدرسة الفنون الجميلة حملت " الشهيد جيبد سعيد".

و تفقدت صورية مولوجي أشغال ترميم وأبواب مدينة سور الغزلان التاريخية باب الجزائر وباب بسعادة مع معاينة لوضعية مسجد العتيق بذات البلدية و مسجد آث ابراهيم .

ونظمت السلطات الولائية طاولة افطار على شرف زيارة الوزيرة أمسية اليوم بمركز الترفيه ابي بارك ، كما ستشرف على حضور حفل فني متنوع بقاعة علي زعموم .