109 navires consacrés à la pêche en haute mer

Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a annoncé, jeudi à Boumerdès, la consécration de 109 navires de plus de 24 mètres de long à la pêche en haute mer au titre de l’année actuelle, dont 34 réservés à la pêche au thon rouge.

Dans une déclaration à la presse au terme d’une visite d’inspection qu’il a menée dans le secteur accompagné du ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, M.Badani a souligné que pour encourager la pêche en haute mer, 11 autres navires de plus de 35 mètres de long sont en cours de construction pour la première fois en Algérie, dont un navire de 42 mètres de long réalisé actuellement au niveau des ateliers de la wilaya de Chlef, arguant qu’il s’agit «d’un important acquis national».

Pour encourager la pêche en haute mer et augmenter la production, à travers la découverte de nouvelles zones de pêche, le ministre a souligné qu’un travail est en cours pour importer de grands navires de plus de 40 mètres de long, en leur réservant des espaces d’accostage pour des conditions de travail idoines.

Badani a affirmé, en outre, la finalisation du dispositif de Validation des acquis de l’expérience (VAE), destiné aux pêcheurs exerçant ce métier depuis des années sans disposer de certificats, ce qui a motivé la mise en place de ce dispositif à leur profit au niveau des structures de formation pour «leur permettre d’exercer l’activité tranquillement».

Concernant le port de Dellys, le ministre a relevé une coopération avec le ministère des Transports pour ériger cette infrastructure en «modèle de gestion», avec la participation de tous les acteurs dans ce domaine, soulignant l’importance de l’école de formation au niveau du port de Dellys, dans la formation de pêcheurs issus de différentes wilayas.