Pèlerinage : Début de réservation des billets d’avion

L’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a appelé, lundi dans un communiqué, les pèlerins voyageant avec l’office à réserver leurs billets d’avion vers les Lieux saints de l’islam via le portail électronique et l’application mobile « Rakb el hadjidj », à compter de ce jour à partir de 22h30.

« L’ONPO informe tous les pèlerins voyageant avec l’Office que l’opération de réservation des billets d’avion vers les Lieux saints débutera exclusivement via le portail https://bawabetelhadj.dz et l’application mobile « Rakb el hadjidj », lundi 01 avril 2024 à partir de 22h30″, lit-on dans le communiqué.