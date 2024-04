L’Algérie continue d’acheminer des aides humanitaires vers Gaza

Deux avions relevant des Forces aériennes algériennes, chargés d'aides humanitaires estimées à 168 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de matériel médical et de tentes, destinées à la bande de Gaza, se sont posés, lundi matin, à l'Aéroport d'El-Arich (Egypte), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"En solidarité avec le peuple palestinien frère et sur ordre du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, deux avions relevant des Forces aériennes algériennes, chargés d'aides humanitaires estimées à 168 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments, de matériel médical et de tentes, se son posés, lundi 1er avril 2024 au matin, à l'Aéroport d'El-Arich en République arabe d'Egypte.

Ces aides fournies par le Croissant-Rouge algérien seront acheminées plus tard à la bande de Gaza via le point de passage de Rafah", lit-on dans le communiqué.

"Ces aides humanitaires ont été chargées ce matin à l'aube depuis la Base aérienne de Boufarik en Première Région militaire. Cette opération vient traduire une nouvelle fois l'engagement de l'Algérie, dirigeants et peuple, en faveur de la solidarité inconditionnelle et illimitée avec le peuple palestinien frère en proie à l'agression incessante menée par les forces d'occupation", conclut le communiqué.