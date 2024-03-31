جديد قضية أنصار شباب بلوزداد

أعلنت إدارة فريق "شباب بلوزداد"، أنه وبالتنسيق مع المحامين المُكلفين بالدِفاع عن الأنصار الموقوفين في لقاء كأس الجمهورية الأخير ستواصل الدِفاع بكل قُوتِها من أجل استرجاع حق أنصارها الأوفياء.

وأكدت الإدارة في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي "فيسبوك"، أنها لن تتنازل عن القضية حتى يتم إطلاق باقي الأنصار المعتقلين.

كما أكدت إدارة "شباب بلوزداد" أن أنصار الفريق هم أساس النادي ومِثَال للوَفَاء والإخلاص، وسَتَقِف في صف المُناصِر البَسيط الذي أكد وَلاءه ووَفَاءه لِفَرِيقِه وألوانِه في كل مباراة أينما حل وارتحل، راجية من المولى عز وجل أن يُطلَق سَراح المُناصرين الموقوفين ليعودوا لأهاليهم وذويهم في أقرب الآجال إن شاء الله.

وفي نفس السياق، أفاد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، مهديد سمير، والمكلف بالدفاع على قضية المُتَهمين، أنه قد تم إطلاق سراح 27 مناصر اليوم خلال جلسة المحكمة ببئر مراد رايس، في حين تم إيداع 12 مناصر إلى غاية الجلسة المقبلة المقررة يوم الإثنين 08 أفريل المقبل.