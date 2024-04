Vente record des billets de vols à destination de l'Algérie

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a réalisé des ventes records de billets de vols internationaux à destination de l'Algérie, programmés pendant la période du Ramadan et de l'Aïd, avec près de 48.000 billets vendus.

Air Algérie a réussi à vendre, durant la période allant du 29 janvier au 24 mars derniers, 47.791 billets concernant des vols programmés entre le 10 mars et le 13 avril en cours, selon un communiqué de la compagnie aérienne.

Il s'agit d'une hausse "exceptionnelle" sur un an, avec environ 17.000 billets de plus par rapport à la même période de l'année précédente où les ventes ont atteint 31.143 billets, précise la même source.

Les villes françaises était en tête des réservations, en raison de la forte concentration de la communauté algérienne à l'étranger, explique la compagnie.

Cette augmentation intervient suite aux réductions importantes des tarifs de billets de la compagnie, allant jusqu'à 50%, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné de faciliter l'arrivée des membres de la communauté nationale à l'étranger en Algérie pendant le mois de Ramadhan.