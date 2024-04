Début de commercialisation de la pomme de terre déstockée

Le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Youcef Chorfa, a ordonné la nécessité de faire vider le stock de la pomme de terre pour régler les prix sur les marchés.

Il a ajouté lors de sa visite à la wilaya d’Ain Defla qu’il est fondamental de déstocker la pomme de terre entre la période saisonnière et non saisonnière.

Le ministre Chorfa a, également, inspecté la filière des volailles et affirmé que la baisse des prix des viandes blanches et des œufs continuera, grâce aux mesures prises, récemment, par les pouvoirs publics visant à relancer ce marché vu son importance pour l’économie nationale.