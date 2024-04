Chanegriha en visite de travail en 1ère RM à Blida

Le général d’armée, Saïd Chanegriha, chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a effectué une visite de travail en première région militaire, dans le cadre d’une série de visites effectuée durant le mois de Ramadan.

Après une rencontre avec les cadres et le personnel de cette région, le chef d’Etat-major de l’ANP a prononcé une allocution d’orientation diffusée dans toutes les autres régions via visioconférence.

Il a affirmé que l’ANP poursuivrait avec détermination le renforcement de ses capacités de défense pour préserver les intérêts supérieurs du pays.

Le général d’armée, Saïd Chanegriha, a salué par ailleurs la solidarité, la cohésion et l’harmonie des Algériens, notamment durant ce mois sacré de Ramadan.