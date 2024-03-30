الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر في 8 دول بينها الجزائر

حدد مركز الفلك الدولي 8 دول ستعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، وفقا للحسابات الفلكية.

وأوضح المركز أن الدول التي بدأ فيها شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس، سيكون يوم الثلاثاء 9 أفريل المتمم للشهر الكريم بها، على أن يكون الرأي النهائي لموعد عيد الفطر للدول العربية والإسلامية لرؤية الهلال وفق ما تُعلنه الجهات الرسمية المسؤولة عن ذلك، وهي دار الإفتاء المصرية.

وهناك 8 دول تعلن الأربعاء 10 أفريل أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا للحسابات الفلكية، وهي الدول التي بدأت الصيام يوم الإثنين 11 مارس، وهي: مصر، السعودية، الإمارات، قطر، سوريا، الكويت، البحرين والجزائر.

وأكد مركز الفلك الدولي، أن التوقعات تشير وفقاً للدراسات الفلكية أن هلال الاستطلاع سيتاح رؤيته باستخدام التلسكوب في دول شرق العالم وجنوب إفريقيا، وإمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وأوضح أن تحري رؤية الهلال سيتم يوم الإثنين 8 أفريل، وأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الثلاثاء 9 أفريل سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك.