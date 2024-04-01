"الفاف" تعزي

بعثت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رسالة تعزية إلى عائلة الدكتور ياسين زرقيني الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وجاء في بيان "الفاف": "ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي وأعضاء المكتب الفيدرالي، نبأ وفاة الدكتور ياسين زرقيني، رئيس اللجنة الطبية للفاف سابقا، وعضو سابق في اللجنة الطبية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وفي نفس اللجنة على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

واضاف البيان: "بهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد وأعضاء مكتبه الفيدرالي إلى عائلة زرقيني بخالص العزاء وأسمى عبارات المواساة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون".