10 ملايير دج لربط بلدية تين زواتين بالمياه الشروب

أكد وزير الري، طه دربال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على أن مشروع ربط بلدية تين زواتين بولاية إن قزام بالمياه الصالحة للشرب، قد تمت دراسته وتم تخصيص مبلغ قدره 10 ملايير دج لإنجازه ضمن قانون المالية لسنة 2024 .

وخلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة أحسن هاني، نائب رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، رد دربال على سؤال النائب عبد الله خنيسي (الفجر الجديد) حول "موعد تحويل المياه الشروب لبلدية تين زواتين من حقل المياه الجوفية بتقراوت، بولاية برج باجي مختار على طول 264 كلم"، موضحا أن هذا المشروع "قد تمت دراسته وخصص له مبلغ 10 ملايير دج ، كما تمت المباشرة في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتجسيده في انتظار رفع بعض التحفظات خلال الأيام القادمة".