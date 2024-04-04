أسعار النفط تواصل الارتفاع

واصلت أسعار النفط الارتفاع، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من التفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.

وقفز خام برنت 49 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 91.14 دولار للبرميل كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 86.96 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار الخام مدفوعًا بمخاوف انخفاض الإمدادات مع استمرار كبار المنتجين في تخفيضات الإنتاج ومؤشرات على نمو اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على ارتفاع، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات.