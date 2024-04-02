فوز ثمين لنجم مقرة

حقق نجم مقرة فوزا ثمينا، اليوم الجمعة، على حساب مضيفه مولودية البيض بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل ثنائية الضيوف كل من دمان في الدقيقة 74 وموساوي في الدقيقة 90+6، ليرتفع بذلك رصيد النجم إلى النقطة 25 في المركز 12 مؤقتا في انتظار استكمال بقية مقابلات الجولة.

وبهذا يبتعد ممثل كرة القدم المسيلية بفارق 6 نقاط عن أقرب المهددين بالنزول، في حين تجمد رصيد مولودية البيض عند النقطة الـ28 في المركز السابع.

وكانت الجولة قد انطلقت، أمس الخميس، وشهدت انتصار شباب بلوزداد على حساب وفاق سطيف بنتيجة هدفين مقابل هدف.