بوعناني: بن طالب وبن سبعيني الأكثر عصبية

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على موقعها حسابها في "اليوتيوب" حوارا مع الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، تحدث فيه عن يومياته خلال شهر رمضان الكريم في تربص "الخضر" الأخير.

ومن بين ما جاء في الحوار هو إجابته على سؤال حول أكثر اللاعبين عصبية بالمنتخب الوطني، حيث أجاب بوعناني: "بن طالب وبن سبعيني، لمن خلافا للعادة أجد أنهما ليسا منفعلين (خلال التربص الأخير)، لا أدري إن كان السبب هو شهر رمضان، أعتقد أنهما يحاولان أن يبقيا هادئين".

وفيما يخص أكثر شخص هادئ، قال بوعناني: "جوان حجام، إنه هادئ للغاية ومتزن جدا، عندما يتحدث يتحدث ينشر فقط أجواء الفرح".

الحوار كاملا: