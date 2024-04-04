رابطة أبطال إفريقيا .. اكتمال أضلاع المربع الذهبي

اكتمل، اليوم السبت، عقد المتأهلين إلى نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا بعد التحاق كل من الترجي التونسي وتي بي مازمبي الكونغولي.

وفاجأ العملاق الكونغولي مضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي في إياب ربع نهائي أغلى المنافسات الإفريقية، حيث تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الـ29 قبل أن يستفيق الضيوف في العشر دقائق الأخيرة وسجلوا هدفين حسموا بهما المقابلة والتأهل، علما أن لقاء الذهاب انتهى على نتيجة التعادل السلبي.

في مقابلة أخرى، تأهل شيخ الأندية التونسية على حساب نادي أسيك ميموزا الإيفواري، وذلك عن طريق ضربات الترجيح (4-2) علما أن لقائي الذهاب والإياب انتهيا على نتيجة سلبية.

وكان ناديا الأهلي المصري وماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي قد تأهلا إلى نصف النهائي، أمس الجمعة، بعدما تجوزا ناديا سيمبا ويانغ أفريكانز التنزانيين.

في المربع الذهبي يلاقي حامل اللقب الأهلي المصري نادي تي بي مازمبي الكونغولي، في حين يواجه الترجي التونسي نظيره ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي.