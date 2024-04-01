رحيل قدوراليابوسي صقر الأغنية الشاوية

توفي أمس قدور بورزام المعروف " قدور أوسكوم اليابوسي" المولود في فيفري 1945 بقرية سكوم دوار يابوس ولاية خنشلة.

عاش الفقيد في السنوات الأخيرة الحرمان والعوز رغم مساره الفني الأصيل وأدائه روائع بقيت خالدة في ريبرتوار الفن الشاوي كأغاني " الدمام وعياش" اللتان ترويان قصص شباب خلال ثورة التحرير ومعاناة الأمهات.

عرف الفقيد بغنائه في الدواوير والقرى البعيدة على خطى عيسى الجرموني وبقار حادة وآخرين. تمكن بصوته الشجي والصداح وعيطاته القوية التأثير في الحضور لحد البكاء. عانى الراحل الجحود والنكران من طرف مصالح الثقافة في أواخر أيامه بعد أن اقعده المرض.