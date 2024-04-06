طي "عدل 2" في 38 ولاية

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، عن طي برنامج "عدل 2" عبر 38 ولاية. جاء ذلك لدى ترأسه اجتماعا خصّص لملف برنامج "عدل 2".

واستحسن بلعريبي النتائج المحققة من خلال هذا البرنامج والتي أفضت إلى طيه عبر الولايات الـ 38. وشدّد بلعريبي على ضرورة تسريع استكمال آخر المشاريع الموجهة لبرنامج "عدل 2" في باقي الولايات، ليتم الانطلاق في برنامج "عدل 3"، آمراً بوضع أجندة زمنية لاستكمال هذه المشاريع.

وتابع الوزير: "الخبرة المكتسبة في إنجاز هذا العدد الهائل من السكنات مكّنت المورد البشري من تحقيق معادلة تحقيق السرعة في الإنجاز". وطلب بلعريبي استدعاء فوريا لشركات "كوسيدار"، "بزالة بلعمش" و"سوترابا" قصد حلحلة جميع العراقيل والانتهاء من هذه المشاريع في أقرب الآجال. ووجّه بلعريبي المدير العام لوكالة "عدل" لأخذ الإجراءات اللازمة بغرض صبّ جميع شهادات التخصيص المتبقية في غضون الأسابيع القادمة.