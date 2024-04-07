أسعار النفط ترتفع

عاودت أسعار النفط ارتفاعها، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الآمال بشأن إحراز أي تقدم في المفاوضات بين جيش الاحتلال الصهيوني وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكانت أسعار النفط قد اختتمت جلساتها أمس الإثنين على تراجع بنحو 1%، إلا أن خام برنت حافظ على وجوده فوق حاجز الـ 90 دولارًا للبرميل، في وقت كانت الآمال معلقة فيه على سير مفاوضات وقف إطلاق النار بصورة جيدة.

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جوان 2024، بمقدار 40 سنتًا، أي بنسبة 0.4%، إلى 90.74 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ماي، بنحو 34 سنتًا، وبنسبة 0.39%، ليسجل سعر البرميل نحو 86.73 دولارًا.