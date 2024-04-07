"شيري" الجزائر تفند

كذبت "شيري" الجزائر، اليوم الثلاثاء، كل الإشاعات المتداولة على "الفيسبوك" و"تيك توك" بخصوص عدم توفر السيارات، البيع بالتقسيط والبيع وتسديد المبلغ افتراضيا.

وأكدت "شيري" الجزائر على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" أن البيع بالتقسيط غير متوفر حاليا وسيكون في السيارات المركبة أو المصنعة محليا فقط حسب دفتر الشروط.

وأضاف ذات المصدر أن شركة Auto Leader Company هي الممثل الحصري الوحيد لعلامة "شيري" في الجزائر ولا تتعامل مع أشخاص أو مواقع متخصصة في بيع أو تسبيق الدفع الافتراضي لسيارتها.

وأكدت الشركة أنها تتعامل مع الوكلاء المعتمدين لها عبر كامل التراب الوطني وفقط.