ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الجمعة مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي زاد من مخاطر تعطل الإمدادات النفطية من المنتجة التي تضم أكبر منتجي النفط.

وحسب منصة الطاقة المتخصصة، فإن هذا الارتفاع يأتي في توقيت تتهيأ فيه أسواق النفط لتحقيق خسارة أسبوعية، في ظل توقعات بتخفيضات أقل من المتوقع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت بأكثر من 1% في نهاية تعاملات أمس الخميس، بعدما أدى استمرار التضخم إلى تراجع الآمال بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، ورغم ذلك كان خام برنت القياسي قرب أعلى مستوياته في 6 أشهر.

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جوان 2024، بنحو 78 سنتًا، وبنسبة 0.86%، ليسجل نحو 90.52 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ماي 2024، بنحو 91 سنتًا، وبنسبة 1.07%، إلى 85.93 دولارًا للبرميل.