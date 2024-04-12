بن زيمة يهدد اتحاد جدة

هدد مهاجم اتحاد جدة السعودي، كريم بن زيمة إدارة ناديه، بالرحيل عن النادي، بعد خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

ونقل موقع الكورة، عن مصدر داخل اتحاد جدة أن "بن زيمة أبلغ مسؤولي العميد بأنه غير راض تماما عن الفريق، مطالبا بتجديد دماء الاتحاد، حتى لا يغادر صفوف الفريق في الصيف المقبل".

ونوه "بن زيمة، وفق المصدر، أنه أخبر أيضا إدارة الاتحاد بأن لاعبي الفريق غير متعاونين معه، ولا يجد نفسه في هذه التشكيلة، خاصة مع زميله عبد الرزاق حمد الله".

وأضاف ذات المصدر، أن بن زيمة، أبدى عدم ارتياحه مع المدرب مارسيلو جاياردو، وطالب بتغيير المدير الفني، لأن ما حدث في سوق الانتقالات كان مخالفا للوعود التي حصل عليها فور انضمامه".

وتوج الهلال بطلا لكأس السوبر السعودي، بعد فوزه الكبير (4-1) على الاتحاد، مساء الخميس، على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.