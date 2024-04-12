وفاة الفنانة المصرية شرين سيف نصر

توفيت اليوم الفنانة المصرية المعتزلة شرين سيف نصر عن عمر ناهز 57 سنة.

وقد كشف شقيقها أنه تم دفنها في مقبرة العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، ودون عزاء طبقا لوصيتها.

ولدت الراحلة في 27 نوفمبر 1967من أب مصري وأم فلسطينية، وتخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، حيث عاشت في فرنسا بضع سنوات، والتقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية واكتشفها، لتشارك في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986، لتتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها "غاضبون وغاضبات"، "من الذي لا يحب فاطمة"، وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها "سواق الهانم"، "النوم في العسل".

وقد اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم "أمير الظلام" عام 2002 مع الزعيم عادل إمام.