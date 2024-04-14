تسجيل 6600 مشروع إلى غاية نهاية مارس

سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية مارس الماضي, 6600 مشروع استثماري مصرح به, بقيمة مالية تقارب 3200 مليار دج, حسبما أفاد به اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, المدير العام للوكالة, عمر ركاش, مؤكدا أن هذا الرقم سيتضاعف مستقبلا بفضل وفرة العقار الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها خلال حفل نظمته الوكالة بمقر البنك الوطني للإسكان, لتوزيع مقررات الاستفادة المؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية, بحضور مدير ديوان الوزير الأول, مراد سليمان بن عامر, وعدد من أعضاء الحكومة, وولاة للجمهورية, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, وكذا مدراء عامين لمؤسسات اقتصادية عمومية.