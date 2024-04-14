الأوضاع في غزة محور لقاء الوزير الأول ونظيره الفلسطيني

أجرى اليوم الوزير الأول نذير العرباوي محادثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، حيث تم بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما في قطاع غزة وتداعيات العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وأوضح بيان لمصالح الوزبر الأول، أنه بعد استعراض علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن عميق شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والجهود الحثيثة التي تبذلها في سبيل الوقف الفوري للعدوان الصهيوني الوحشي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى حشد الدعم لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.