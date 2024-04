Le Président Tebboune reçoit le Premier ministre, ministre des AE et des Expatriés de Palestine

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Palestine, Mohammad Mustafa, indique un communiqué de la Présidence de la République.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, et du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amar Bendjama.