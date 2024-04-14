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رياضة

بيان هام للفاف

14 افريل 2024 ()
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أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن تقدم رئيس فريق بشكوى لدى مجلس قضاء متعلقة بالقذف وترتيب مقابلة. على إثر ذلك تم فتح ملف على مستوى كل من لجنة الانضباط للرابطة ما بين الجهات وضابط النزاهة للإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وفي بيان للفاف، أنه تبعا للقوانين الجزائرية وأمام فتح الجهات القضائية تحقيقا حول الملف، سيتأسس الإتحاد كطرف مدني من خلال رابطة ما بين الجهات.

وأكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم على حرصه على ضمان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في كرة القدم الجزائرية والدولية. والحفاظ على الروح الرياضية والأخلاقية داخل وخارج الملاعب و معاقبة أي سلوكيات منافية للروح الرياضية

وتتابع الفاف مسار القضية مع الجهات القضائية وسيتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات.

ودعت الفاف الجميع إلى التحلي بالمسؤولية و ضبط النفس و التحلي بقواعد اللعبة و إحترام قوانين الجمهورية .

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