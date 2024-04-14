أولمبي المدية يسقط رسميا للقسم الثالث

لم يتمكن اليوم فريق أولمبي المدية الناشط في بطولة القسم الوطني الثاني هواة وسط - غرب من الاحتفاظ بحظوظه لضمان البقاء، ليسقط أشبال المدرب سليماني الذي استنجدت به إدارة الأولمبي في الجولات الأخيرة رسميا بعد أن انهزم بأربعة أهداف مقابل واحد أمام مستضيفه شباب المشرية في إطار الجولة ال22 من بطولة مجموعة وسط غرب.

وأكد هذه الانهزام سقوط الفريق إلى القسم الثالث بعد توالي النتائج السلبية التي لازمته منذ الجولة السادسة.

للإشارة أنه وإلى غابة اليوم فاز الأولمبي في مبارتين فقط أمام الجارين نجم القليعة في الجولة الأولى، وفي الأربعاء أمام الأمل المحلي في الجولة السادسة، حيث انهزم في 12 مباراة منها 4 على أرضية ميدانه وتعادل في ثماني مناسبات.