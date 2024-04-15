سايحي: كل الولايات استفادت من مشاريع صحية

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن هناك تطور كبير في قطاع الصحة خلال السنوات الأخيرة مؤكدا بأن هناك 630 مشروع صحي تم إنجازه عبر ولايات الوطن مؤكدا بأن 58 ولاية استفادت من مشاريع وهياكل صحية.

وكشف وزير الصحة خلال تدخله في حفل افتتاح الأسبوع الوطني للوقاية عن من 630 مشروع صحي تم إنجازه عبر كل ولايات البلاد من الشمال إلى الجنوب وهناك أقطاب صحية أخرى قيد الإنجاز بكل ولايات الوطن وأوضح بأن هناك عمل هام تم تحقيقه في قطاع الصحة من حيث التكفل الأمثل بالمرضى مشيرا أن عمال قطاع الصحة من أطباء وممرضين ومسيرين يعملون ليلا ونهارا طول اليوم وطول أيام السنة وأضاف بأن الدينار الجزائري استعاد عافيته والبلاد بخير.

وزير الصحة أكد خلال تدخله أن الوقاية مهمة في المنظومة الصحة والوقاية هي أساس النظام الصحي وأشار بأنه تم تسجيل انخفاض في استهلاك السكر خلال شهر رمضان بنسبة 50 في المئة وهو أمر وقائي مبشر.

وزير الصحة أكد خلال زيارته لمستشفى بومرداس الجديد أن الأشغال ستنتهي كلها يوم 5 جويلية القادم.