قوجيل يعزي هنية

بعث رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رسالة تعزية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إثر استشهاد أفراد من عائلته خلال قصف صهيوني استهدفهم بقطاع غزة.

قائل قوجيل في نص الرسالة: "إن الجريمة التي اقترفها الاحتلال الصهيوني، المتحلل من القيم الآدمية والأخلاقية، ضد أفراد من عائلة القائد هنية لهو تمادٍ وإمعان في سياسته الهمجية وعدم التورع في إبادة النساء والرضّع والشباب".

وجدد قوجيل المجاهرة والتأكيد بنصرة الجزائر الرسمية بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والجزائر الشعبية لقضيتنا المركزية والأولى ألا وهي القضية الفلسطينية، والتشديد بأن الجزائر ومن المنابر والمحافل كلها لن تدخر جهداً ولن تألو وسعاً في سبيل المرافعة عن عدالة القضية وعن حق شعبها.

وأضاف رئيس مجلس الأمة في رسالته: "أقدم باسمي ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة الجزائري، أصدق التعازي وأبلغ عبارات المواساة وخالص الدعاء، فإنني أود الإشارة إلى إعجابي الشديد بالصورة البليغة التي بعثها صبركم الجميل وصمودكم وشهامتكم وأنتم تتلقون هول النبأ وما أرشدكم المولى لتنطقون به إثر ذلك، مبتهلاً إلى المولى اللطيف الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء أن يكرمهم ويجزل ثوابهم".