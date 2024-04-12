بطلة المسلسل "لاكازا دي بابيل" ضيفة مهرجان عنابة

يستضيف مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، بطلة المسلسل الاسباني الشهير la Casa de papel الذي سيقام من 24 إلى 30 أفريل 2024.

وأوضحت إدارة المهرجان عبر منشور في صفحتها الرسمية على منصة فايسبوك، أمس الإثنين، أن بطلة المسلسل الاسباني الشهير la Casa de papel، الممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونيو، التي جسدت شخصية محققة الشرطة راكيل موريللو ستكون ضيفة الافتتاح والبساط الأحمر لمهرجان البحر الأبيض المتوسط السينمائي الذي سيقام من 24 إلى 30 أفريل على مسرح عز الدين مجوبي بعنابة.

للإشارة، سيشارك 70 فيلما جديدا من 18 بلدا متوسطيا أنتجوا بين سنتي 2022 و2024 في فعاليات الطبعة الرابعة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، والتي ستكون السينما الإيطالية ضيف شرفها.