العرباوي يستقبل السفير البرتغالي

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة، سفير الجمهورية البرتغالية لويس دي ألبوكويركي فيلوسو، الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن المحادثات تمحورت حول "تقييم العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية على ضوء الاستحقاقات الثنائية القادمة من أجل تعزيز شراكة اقتصادية مثمرة بين البلدين تنفيذا لمخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى البرتغال في ماي 2023".

كما تناولت المحادثات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة".