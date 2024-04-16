عطاف في نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية

يقوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بدءا من اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل إلى نيويورك للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات الوزارية حول القضية الفلسطينية، في أفق الاستحقاق الهام الذي ينتظر مجلس الأمن بخصوص ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.

وأوضح بيان الخارجية، أنّه بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيشارك عطاف في جلستي نقاش رفيعتي المستوى بمجلس الأمن حول دور الشباب في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة البحر المتوسط، وحول دعم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وخلال الفترة ذاتها، سيشارك الوزير في اجتماع للجمعية العامة يندرج في إطار متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بتوفير الطاقة المستدامة للجميع.