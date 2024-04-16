مباحثات جزائرية صربية

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، كاتب دولة بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية صربيا، غوران الكسيش، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، من 15 إلى 17 أفريل 2024.

ووفق بيان وزارة الخارجية، شكل هذا اللقاء فرصة ثمينة لبحث العلاقات الجزائرية الصربية والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.

كما تبادل الطرفان، بهذه المناسبة، مختلف الرؤى بشأن العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.