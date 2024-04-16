مركب الحجار .. فتح تحقيق في هذا الحادث

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محجمة الحجار، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في انهيار جسر لتصفية الغبار بمركب سيدار الحجار وأدى إلى توقف الإنتاج أول أمس الأحد.

وجاء في بيان نيابة الجمهورية: "طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الرأي العام، أنه بتاريخ 14 أفريل 2024 وفي حدود الساعة الخامسة صباحا 05:00 حدث انهيار لجسر تصفية الغبار رقم 01 بوحدة إنتاج المواد الملبدة PMA بمركب سيدار الحجار نجم عنه توقف الإنتاج".

وختم ذات البيان: "أمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي عن طريق مصالح الدرك الوطني لمعرفة أسباب الحادثة وتحديد المسؤوليات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ذلك".