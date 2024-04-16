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مركب الحجار .. فتح تحقيق في هذا الحادث

16 افريل 2024 ()
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أعلنت نيابة الجمهورية لدى محجمة الحجار، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في انهيار جسر لتصفية الغبار بمركب سيدار الحجار وأدى إلى توقف الإنتاج أول أمس الأحد.

وجاء في بيان نيابة الجمهورية: "طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الرأي العام، أنه بتاريخ 14 أفريل 2024 وفي حدود الساعة الخامسة صباحا 05:00 حدث انهيار لجسر تصفية الغبار رقم 01 بوحدة إنتاج المواد الملبدة PMA بمركب سيدار الحجار نجم عنه توقف الإنتاج".

وختم ذات البيان: "أمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي عن طريق مصالح الدرك الوطني لمعرفة أسباب الحادثة وتحديد المسؤوليات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ذلك".

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