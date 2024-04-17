إضافة 26 رحلة نحو الولايات الجنوبية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، إضافة 26 رحلة من وإلى الولايات الجنوبية، ليصل مجموع الرحلات المضافة إلى 68 رحلة جديدة.

وحسب بيان الشركة العمومية فإن هذا الإجراء يأتي تحسبًا لموسم الصيف وتجسيدًا لسياسة الحكومة في تعزيز الربط الجوي بين مختلف مناطق البلاد، وتوفير ظروف تنقل مريحة للمواطنين في الجنوب الكبير.

وأضاف ذات المصدر أن الرحلات الـ68 الإضافية توفر 5816 مقعدًا أسبوعيًا، منها 44 رحلـة توفر 3836 مقعدًا للجنوب أسبوعيًا، و24 رحلة للشمال توفر 1980 مقعدًا أسبوعيًا.

وتمس هذه الرحلات 12 مطارًا هي: حاسي مسعود، ورقلة، تيميمون,، بشار، أدرار، عين صالح، جانت، المنيعة، الوادي، تمنراست، تندوف ووتقرت.