اتفاقية بين كلية العلوم السياسية والمعهد الديبلوماسي الصحراوي

كشف الدكتور سليمان أعراج عن تفاصيل اتفاقية الإطار التي أبرمت بين كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية والمعهد الديبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية.

وأضاف المتحدث في تصريح ل"الخبر" على هامش الندوة الدولية العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي تجري اليوم وغدا في مخيمات اللاجئين الصحراويين، بأن "الاتفاقية جاءت في اطار تعزيز التعاون والشراكة التي تفرضها العلاقات الأخوية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للجامعة وما يمكن أن تلعبه من دور في مرافقة المؤسسات المتخصصة بالجمهورية العريية الصحراوية وتعزيز مهارات طلبة المعهد الديبلوماسي، وتطوير قدراتهم وضمان تكوين نوعي يخدم توجهات العمل الديبلوماسي، الذي يقوم به اطارات الجمهورية العربية الصحراوية".

وستسمح الاتفاقية، حسب اعراج ب"ضمان دورات تكوينية متخصصة وورشات تكوين ومحاظرات ينشطها اساتذة من كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3، إضافة الى أن الاتفاقية ستكون فرصة للاستفادة من الخبرات وتطور البحوث، التي يقدمها أساتذة وخبراء في الكلية".

ويشار إلى أن الاتفاقية سيستفيد منها كل طلبة المعهد الديبلوماسي، كما ستسمح بتبادل الزيارات واستقبال اطارات المعهد، في اطار دورات تكوينية وملتقيات ومحاظرات متخصصة.

ويذكر أن الدكتور، عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية سليمان أعراج يشارك بمداخلة عنوانها "القضية الصحراوية وواقع العلاقات الدولية"، في اليوم الثاني من الندوة الدولية العربية للتضامن. مع الشعب الصحراوي.

ويشار الى أن الندوة تنظم تحت الرعاية السامية للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي.