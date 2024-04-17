النقل البحري: تعديل في برنامج الرحلات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الأربعاء، عن تعديل طرأ على برنامج رحلاتها.

ووفق بيان ذات المؤسسة العمومية فإن التعديل جاء على النحو التالي:

رحلة مرسيليا-الجزائر يوم 17 أفريل على الساعة 16:00 عوضا عن رحلة مرسيليا-بجاية.

رحلة الجزائر-مرسيليا يوم 18 أفريل على الساعة 16:00 بدلا من الساعة 12:00.

رحلة الجزائر-مرسيليا يوم 19 أفريل على الساعة 12:00 عوضا عن رحلة بجاية-مرسيليا.

رحلة الجزائر-اليكانتي يوم 19 أفريل ملغاة، تقترح المؤسسة الوطنية للنقل البحري على المسافرين الذهاب عبر رحلة وهران-اليكانتي يوم 21 أفريل على الساعة 19:00.

رحلة اليكانتي-الجزائر يوم 20 أفريل على الساعة 19:00 ملغاة، تقترح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على الزبائن السفر عبر رحلة اليكانتي-وهران يوم 22 أفريل على الساعة 19:00.

رحلة الجزائر-مرسيليا يوم 23 أفريل على الساعة 16:00 على متن سفينة باجي مختار 3 عوضا عن رحلة 21 و23 أفريل على متن سفينة أريادني (جمع الرحلتين في رحلة واحدة).

رحلة مرسيليا-الجزائر يوم 24 أفريل على الساعة 18:00 على متن سفينة باجي مختار 3 عوضا عن رحلتي 22 و24 أفريل ( جمع الرحلتين في رحلة واحدة).

رحلة الجزائر-مرسيليا يوم 25 أفريل على الساعة 16:00 بدلا من الساعة 12:00.