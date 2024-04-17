مسؤول في "الناتو" يحل بالجزائر

استقبل، اليوم الأربعاء، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي الأميرال روب باور، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر من 17 إلى 19 أفريل 2024.

ووفق بيان وزارة الخارجية، تندرج هذه الزيارة في إطار جولة يقوم بها ممثل الناتو لدول شريكة للمنظمة في إطار الحوار المتوسطي.

وقد شكلت المحادثات فرصة لاستعراض علاقات الشراكة بين الجزائر والناتو وكذا سبل تعزيزها بما يستجيب لتطلعات الطرفين، خاصة في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي المقبل المعنون برنامج الشراكة الفردية الذي سيتم اعتماده من قبل الطرفين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما حول التحديات التي تواجه حوض البحر الأبيض المتوسط وكذا الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي والتطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.

وبهذا الخصوص، ذكر الأمين العام بالجهود المبذولة من قبل الجزائر لتنمية واستقرار منطقة الساحل وكذا من أجل وضع حد لأعمال الإبادة الجماعية بغزة.