الجزائر تناقش "حوكمة غزة ما بعد الحرب"

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بمقر الأمم المتحدة، لقاء ثنائيا مع المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، وعضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زياد أبو عمرو، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى "آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لا سيما تلك التي تعني العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، وشروط إعادة إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب مشروع حوكمة غزة ما بعد الحرب"، يوضح البيان.

كما التقى الوزير أحمد عطاف، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، حيث جدد له “دعم الجزائر المستمر لهذه الوكالة ولدورها الذي لا غنى عنه في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وبالخصوص في ظل الحملات الإسرائيلية الراهنة التي تستهدف القضاء عليها"، يضيف ذات البيان.

وأخيرا، كان لعطاف محادثات ثنائية مع المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في لقاء شدد خلاله الطرفان "التأكيد على حتمية التعجيل في توفير الشروط الضرورية لإحياء مسار السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية التي تضمن وتحفظ الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، وفقا لبيان الوزارة.