توزيع جوائز مسابقة “أشبال الثقافة” في طبعتها الثانية

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أول أمس، على مراسم توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة “أشبال الثقافة” في طبعتها الثانية، دورة المجاهد والشاعر “محمد شبوكي”، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة.



حضر توزيع الجوائز في احتفال بهيج بمناسبة يوم العلم “16 أفريل”، كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، ورئيسة مجلس الأمة نجية أوجدي دمرجي، ممثل رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد الوهاب دايرة وأعضاء من الحكومة، والبرلمان.



وقالت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بأن هذه الجائزة “التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون برعاية من السيد الوزير الأول ووفق التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يولي فائق العناية ضمن التزاماته بتعزيز الإنتاج الثقافي ودعم المبدعين في الفنون والآداب، وتؤكد مرافقة الدولة الجزائرية للفاعلين في المجال الثقافي والفني والمعرفي على حدّ سواء، من مثقفين وأدباء وفنانين، خاصة فئة الشباب والناشئة”. وأضافت الوزيرة أن تنظيم هذه الجائزة يعبّر أيضا “عن العناية الخاصة التي أولتها القيادة السياسية في بلادنا لدعم الإنتاج الثقافي،



باعتباره واحدا من ركائز التنمية المستدامة التي تساهم في الارتقاء بالمجتمع الجزائري وازدهار الاقتصاد الوطني بالإنتاج المعرفي والثقافي”. وتحدّثت الوزيرة عن الأديب والمجاهد الراحل محمد الشبوكي الذي تحمل الجائزة في طبعتها الثانية اسمه بصفته “واحدا من العلامات الثقافية والأدبية الشامخة في تاريخ الثقافة الجزائرية” و«صاحب النشيد الشهير (جزائرنا يا بلاد الجدود)، تلك القصيدة الثورية التي اهتزت لها السجون في الزمن الاستعماري الغاشم فتحطمت على أسوار كبرياء الثورة كل القيود والمناورات”.



وتوّج في مجال الأعمال الأدبية، فئة السرد، في مجال القصة، كل من قرير أدم من ولاية ورڤلة بالمرتبة الأولى، ومرواني خيرة أميرة من ولاية الأغواط بالمرتبة الثانية، وبن عودة محمد جواد من ولاية غليزان بالمرتبة الثالثة. وفي فئة الشعر، تم تتويج بن لعيد ضاوية نور من ولاية وهران بالمرتبة الأولى، وبلحاج لجين مختارية من ولاية غليزان بالمرتبة الثانية، وكذا قايدي محمد السعيد من ولاية غليزان بالمرتبة الثالثة.



وأما في مجال الأعمال الفنية والتشكيلية فئة الموسيقى والأداء، فقد تحصلت تين رؤيا لويزة من ولاية تيارت على المرتبة الأولى، وبوشاوي لينا صبيحة من ولاية الجزائر على المرتبة الثانية، حيطاشي دينا من ولاية الجزائر على المرتبة الثالثة، وآدم بوزيد القاطن بكندا على المرتبة الثالثة أيضا. وأما في فئة الفنون التشكيلية، فقد حازت شرفي نورسين القاطنة بتركيا على المرتبة الأولى، وقرينو ميساء من ولاية عين الدفلى على المرتبة الثانية.



وتقدّر قيمة الجوائز في كل مجال بـ150.000دج للجائزة الأولى، و100.000 دج للثانية، و70.000دج للثالثة، بالإضافة إلى طبع الأعمال المكتوبة في مجلد واحد لكل فئة بعنوان “الأعمال المتوّجة بجائزة أشبال الثقافة دورة الأديب المجاهد الراحل محمد الشبوكي”، وكذا تسليم درع الجائزة.