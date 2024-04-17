الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي

استقبل، اليوم ، الفريق أول السعيد شنقريحة الأميرال روب بوير رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي

وحسب بيان لوزارة الدفاع ، فقد حضر اللقاء كل من قائد قوات الدرك الوطني ورؤساء دوائر ومديريين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي

وأكد الفريق أول شنقريحة ، في كلمة له ، أن التعاون بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي مكن من إرساء شراكة متينة ومثمرة بين الطرفين وخلق ديناميكية للتشاور والحوار

وتابع الفريق أول ، أن التعاون العسكري بين الجزائر ومنظمات حلف شمال الأطلسي عرف تطورا نوعيا سواء على مستوى الحوار والتشاور أو على المستوى العملي

كما أكد الفريق أول أن الجزائر فخورة بماضيها والغيورة على إستقلالها تحرص شديد الحرص على قرارها وبسط سيادتها الكاملة غير منقوصة على كامل إقليمها الوطني.