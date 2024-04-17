لعقاب يدعو إلى تنويع نشاطات المطابع

دعا وزير الإعلام والاتصال، محمد لعقاب، اليوم الخميس، بوهران إلى ضرورة تنويع نشاطات المطابع والتوجه نحو الاستثمار، مبرزا أهمية تكوين المورد البشري وتأهيل اليد العاملة، لافتا إلى أن مسار استحداث الشركة الوطنية للطباعة لازال جاريا.

وصرح لعقاب خلال زيارته لشركة الطباعة للغرب الكائن مقرها ببلدية السانية أن تطوير نشاط المطبعة أصبح ضروريا من خلال تكوين المورد البشري وتأهيل اليد العاملة والمشاركة في المعارض العالمية لتكييف فنون الطباعة التكيف مع المستجدات العالمية و التكنولوجيات الحديثة".

وشدد الوزير في هذا السياق على أهمية "تنويع نشاطات المطابع والتوجه نحو الاستثمار في سوق التعليب والتغليف لتلبية السوق الوطنية في هذا المجال والتقليل من فاتورة الاستيراد".

كما طالب السيد لعقاب القائمين على هذه الشركة ب "البحث عن مداخيل جديدة للمطبعة كمؤسسة عمومية اقتصادية".