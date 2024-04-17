قرر وزير الاتصال محمد لعقاب، اليوم الخميس، إنهاء مهام الرئيس المدير العام لجريدة الجمهورية محمد عالم.

وأشار بيان لوزارة الاتصال أنه خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير إلى ولاية وهران، قام محمد لعقاب بزيارة لمقر جريدة الجمهورية، حيث لاحظ الوزير وجود عدة نقائص واختلالات على مستوى تسيير هذه الجريدة.

وأضاف ذات البيان: "في سياق تكييف المؤسسات الإعلامية مع قانون الإعلام الجديد الصادر في 27 أوت 2023، لاسيما القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والالكترونية الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 2023، قرر وزير الاتصال فورا إنهاء مهام الرئيس المدير العام لجريدة الجمهورية محمد عالم".