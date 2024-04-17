سفارة فلسطين تثمن قرار الجزائر

ثمنت سفارة دولة فلسطين بالجزائر، اليوم الخميس، قرار الجزائر المتمثل في دعم ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بمبلغ 15 مليون دولار، حسب ما أفاد به بيان للسفارة.

وأوضح البيان: "تتقدم سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، بالشكر الجزيل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيسا وحكومة وشعبا، على موقف الجزائر بقرار دعم ميزانية الأونروا بمبلغ 15 مليون دولار لصالح اللاجئين الفلسطينيين".

وأفاد ذات المصدر أن هذا الموقف الذي اتخذته الجزائر في الوقت الذي يحاول الكيان الصهيوني وبعض حلفائه إلغاء "الأونروا" ودورها السياسي، "لنزع صفة اللجوء عن اللاجئين الفلسطينيين و إنهاء حق العودة، إنما يؤكد على الدور الشجاع و الأصيل الذي تلعبه الجزائر في الدفاع عن قضية فلسطين وشعبها ودعم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني".

وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، قد أعلن مساء أمس الأربعاء بنيويورك خلال اجتماع لمجلس الأمن، أن الجزائر وبقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قررت تقديم مساهمة مالية استثنائية للأونروا، قدرها 15 مليون دولار أمريكي.