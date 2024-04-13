وفاة الفنان المصري الكبير صلاح السعدني

أعلن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، عن وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاما.

وشارك الفنان أشرف زكي جمهوره بصورة للفنان صلاح السعدني عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستغرام وعلق عليها قائلا "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".

وأول أعمال الراحل كانت مسلسل (الرحيل)، عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها: الأرض، والرصاصة لا تزال في جيبي، ومدرستي الحسناء.

تميز الفنان الراحل صلاح السعدني، في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها: أرابيسك، وحلم الجنوبي، وليالي الحلمية، وعمارة يعقوبيان، ورجل في زمن العولمة.