بلمهدي يتفقد ويدش مرافق دينية بتمنراست

حل مساء أمس الخميس وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي بولاية تمنراست، في زيارة عمل وتفقد تدوم يومين، يقوم خلالها بزيارة

وتدشين مساجد وزوايا ومدارس قرآنية ومرافق تابعة للقطاع وفي أول محطة له تفقد الوزير رفقة والي الولاية محمد بوذراع معرض أعلام المنطقة والكتب والمخطوطات التي تركها هؤلاء حيث باتت تشكل تراثا ماديا يجب الحفاظ عليه وتقديمة للأجيال القادمة في أحسن صورة له، و الذي تنظمه مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، بدار الثقافة

كما تايع ندوة علمية بعنوان: "الرسالة الريادية للإمام في ظل التحديات المعاصرة"، بحضور أئمة وشيوخ الزوايا والمرشدات الدينيات وموظفي القطاع.

واستقبل الوزير بزاوية الشيخ بن مالك أحمد بن محمد العم بمنطقة تيفيرت في بلدية ابلسة حيث تفقد مكتبة المخطوطات، ووقف عند أول مسجد مسقوف تم بناؤه بالمنطقة، كما أدى زيارة لزاوية الشيخ هيباوي مولاي عبد الله، بنفس البلدية ابلسة وفي مدينة تمنراست دشن الوزير المدرسة القرآنية زين الدين رقاني بمسجد سيدنا حمزة بن عبد المطلب بحي صورو، كما وضع حجر الأساس لبناء مسجد ومدرسة قرآنية بحي أدريان، حملا تسمية الصحابي، محمد بن إدريس الشافعي بحي موفلون محمد ولد الحاج