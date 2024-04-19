حزب العمال يعلن موقفه تجاه الرئاسيات المقبلة

قرر حزب العمال المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما أعلنت أمينته العامة اليوم خلال الدورة الخامسة العادية للجنة المركزية.

وذكرت حنون في التقرير النهائي أن اللجنة المركزية صوتت على قرار المشاركة، بعدما استعرضت وناقشت السياق والتطورات الوطنية والإقليمية والدولية.

وتم التصويت على اللائحة بكل مضامينها بالإجماع، خلال عرضها اليوم أمام اللجنة المركزية. كما أعلنت أن حزب العمال سيكون له مرشحا في الاستحقاق الرئاسي.

ولم يعلن الحزب عن شكل وهوية المرشح، مؤجلا ذلك إلى غاية دورة اللجنة المركزية والمجلس الوطني المقبلين في التاسع من ماي القادم.