Le PT annonce sa participation aux prochaines présidentielles

Le parti des travailleurs PT a décidé de participer aux prochaines élections présidentielles, comme annoncé par sa secrétaire générale lors de la cinquième session ordinaire du comité central.

Dans le rapport final du comité central, Louisa Hanoune a indiqué que ce dernier avait voté en faveur de la participation, après avoir examiné et discuté du contexte ainsi que les évolutions nationales, régionales et internationales.

La liste dans son intégralité a été votée à l'unanimité lors de sa présentation, ce samedi, devant le comité central.

Le Parti des Travailleurs aura un candidat pour l'élection présidentielle, cependant, le parti n'a pas encore annoncé son identité, reportant ainsi cette annonce à la prochaine session du comité central et du conseil national prévue le 9 mai prochain.