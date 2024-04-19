"الرئيس تبون لديه قرار مركزي بالوقوف إلى جانب لبنان"

قال الإعلامي اللبناني الشهير سامي كليب، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية كبيرة للتعاون مع لبنان، وأشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن التعاون مع لبنان هو أحد أبرز مشاريع الرئيس تبون.

وقال سامي كليب في لقاء تلفزيوني مع قناة "ليبانون وان" التي تبث عبر الويب، أن الرئيس عبد المجيد تبون أرسل سفيرين من أبرز الدبلوماسيين الجزائريين إلى دمشق وبيروت، وأشار المتحدث قائلا "إن لدى الرئيس تبون قرار مركزي بالوقوف إلى جانب لبنان"، وأشار المتحدث إلى أن سفير الجزائر في بيروت يتابع الوضع في لبنان عن كثب ويتواصل مع القيادة الجزائرية، وقد عبر الإعلامي اللبناني عن إعجابه بمواقف الجزائر في دعم لبنان، وأشار إلى أن الجزائر عرضت مساعدة الجيش اللبناني عسكريا، دون أن تطالب بأي مقابل.

وقال سامي كليب أن الرئيس عبد المجيد تبون تحرك بسرعة وأمر بإعادة تشغيل خط بيروت الجزائر فور علمه بالموضوع، "الجزائر لا تشترط أي مقابل عندما تقدم مساعدة"، وعبر سامي كليب عن إعجابه بالشعب الجزائري قائلا أن الجزائري لديه " النيف" بمعنى الأنفة كما قال، ومن بين المساعدات الجزائرية كما قال المساعدة التي قدمتها الجزائر للبنان بعد كارثة مرفأ بيروت، كما عرضت الجزائر مساعدة لبنان في مشاريع الإعمار وتصدير مواد البناء.